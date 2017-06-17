Şaka değil Gignac
Önümüzdeki yıl şampiyonluğa oynayacak bir kadro için gözünü karartan bordo-mavililer, Tigres’in 31 yaşındaki dünyaca ünlü forvetini istiyor
2 SEZONDA 59 GOL KAYDETTİ
Lorent'in altyapısından yetişen ve Pau'da bir sezon kiralık oynayan Gignac, 2007'de 4.5 milyon euro'ya Toulouse'a satıldı. 2010'da 16 milyon euro'ya Marsilya'ya geçen 1.87 boyundaki Fransız forvet, 2015'te ise bonservis bedelsiz Tigres'in yolunu tuttu. Gignac, Meksika ekibinde iki sezonda oynadığı 94 resmi maçta toplam 59 gol attı.
Yunus Emre SEL
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:30
-
Aboubakar yoksa Carillo!
Toplam 1
Yorum
Bence Bence Bundesliga da oynamis Forvet Alinmasi Gerekiyor Sandro Wagner Yada Max Kruse Yada baska Bi Isim bizde ucar düsüniyorum
-
Fenerbahçe duyurdu: 2 yıllık anlaşmaya vardık!
Toplam 39
Yorum
GSLİİİİİİİ Onu dokuzu bilmem masadaki aziz başkansa yanındaki kim aykut hocaysa aziz kim hahhaaaaaaaaa
-
Süper Lig ekibinin başına getirildi
Toplam 13
Yorum
www güzelll bjk nin 6 puani garantilendi...
Şaka değil Gignac haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.