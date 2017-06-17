 Şaka değil Gignac – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Şaka değil Gignac

    Şaka değil Gignac

    Önümüzdeki yıl şampiyonluğa oynayacak bir kadro için gözünü karartan bordo-mavililer, Tigres’in 31 yaşındaki dünyaca ünlü forvetini istiyor

    50. yılına şampiyonluk parolası ile girmek isteyen Trabzonspor, forvet transferi için 4 koldan çalışmalarını sürdürüyor. Bongonda ve Kamil Ahmet Çörekçi'yi renklerine bağlayan Karadeniz ekibi; Kucka, Serdar, Doumbia ve Belfodil gibi yıldız isimlerle de görüşme halinde. Kadrosuna mutlak bir forvet transferi yapacak olan Trabzonspor bu bağlamda golcü oyuncu Andre Pierre Gignac'ı listesine aldı. 31 yaşındaki dünya yıldızı ile menajerler aracılığı ile temasa geçen Trabzonspor'un önümüzdeki günlerde resmi teklifte bulunması bekleniyor.

    2 SEZONDA 59 GOL KAYDETTİ
    Lorent'in altyapısından yetişen ve Pau'da bir sezon kiralık oynayan Gignac, 2007'de 4.5 milyon euro'ya Toulouse'a satıldı. 2010'da 16 milyon euro'ya Marsilya'ya geçen 1.87 boyundaki Fransız forvet, 2015'te ise bonservis bedelsiz Tigres'in yolunu tuttu. Gignac, Meksika ekibinde iki sezonda oynadığı 94 resmi maçta toplam 59 gol attı.

    Yunus Emre SEL
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:30
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