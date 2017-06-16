 Yusuf Başakşehir’e mi? – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    Yusuf Başakşehir’e mi?

    Yusuf Başakşehir’e mi?

    Teknik direktör Ersun Yanal'ın gelecek sezon için kadroda düşünmediği tatilde yorgunluk atıyor.

    Bordo-mavili futbolcunun tatilde Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu ile fotoğrafının sosyal medyaya yansıması da dikkat çekti. İstanbul takımları ile adı sıkça anılmaya devam eden ve Trabzon'dan ayrılacağı öne sürülen Yusuf'un Emre'yle birlikte görülmesi, "Başakşehir'e mi transfer olacak?" yorumlarını da beraberinde getirdi. Trabzonspor'la sözleşmesi gelecek sezon sona erecek ve adı Kasımpaşa, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan olan 24 yaşındaki sol kanat futbolcusunun tercihi merak ediliyor.

    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:51
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