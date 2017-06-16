 Belfodil için Medjani devrede – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    Belfodil için Medjani devrede

    Belfodil için Medjani devrede
    Bordo-mavililer, Cezayirli golcüsü İshak Belfodil için de girişimlere başladı. 2018'e kadar Standard Liege ile sözleşmesi bulunan Belfodil'i kiralayarak UEFA baskısını hissetmemek isteyen Trabzonspor, 1.92'lik Cezayirli forvet için vatandaşı Medjani'yi devreye soktu. 25 yaşındaki golcü oyuncu geçen sezon Liege'de 32 maçta 14 gol attı. Belfodil 8 kez giydiği milli forma ile 2 gol attı. Trabzonspor bu ikiliyi birlikte de alabilir.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:46
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