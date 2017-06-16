 ''3-4 transfer daha olacak'' – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    ''3-4 transfer daha olacak''

    ''3-4 transfer daha olacak''

    Başkan , transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    Trabzonspor Başkanı , transferle ilgili konuştu. Yeni transfer Bongonda'dan umutlu olduklarını belirten Usta, "Bongonda diye yazılıyor ama 'Bogonda' diye okunuyor. Çok üst düzey bir futbolcu. Geleceğinden ümitliyiz" diye konuşurken, "Muhtemelen 3-4 oyuncu daha transfer edeceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor" ifadesini kullandı. Milan'lı Kucka için de girişimlerin sürdüğünü kaydeden Usta, "Kucka da dahil bir çok isim gündemimizde. Yoğun bir mesai harcıyoruz" dedi.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:53
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