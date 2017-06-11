 Öncelik takasta – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Öncelik takasta

    Öncelik takasta
    Yönetim, yurt içinde yapacağı transferleri takas yöntemiyle çözümlemeye çalışacak. Özellikle Türkiye'de ilgilendiği yerli ve yabancı oyuncularla ilgili çalışmalarını yürüten bordo-mavililer, bu transferlerde takas yöntemini ön planda tutacak. Gelecek sezon kadroda düşünülmeyen oyuncular, takas yöntemiyle elden çıkarılacak.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:00
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