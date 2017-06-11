Karar aşamasında
Trabzon'dan ayrılması kesinleşen Yusuf Erdoğan'ın gideceği takım önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:01
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
ediz karınca yedıgımız butun gollerde hatası var takımın gızlı kotusuydu akan oyunda sorun yok ama ataga cıkarken kaptırdıgımız toplarda tam bır facia
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
umar Marcelo-Vida ikilisi eminim ki çok sağlam olacak umarım gitmez. Lig içinde rotasyonda kullanılabilecek en sağlam isim Titi oda çok isabetli
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
ALBAYRAK 8 m ne ne oynuyo bu adamlar
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