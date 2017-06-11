 Karar aşamasında – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Karar aşamasında

    Karar aşamasında

    Trabzon'dan ayrılması kesinleşen 'ın gideceği takım önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

    Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Atiker Konyaspor'un istediği oyuncu için yönetim kurulunun 3.5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli belirlediği ancak rakamın biraz daha aşağı inebileceği öğrenildi. Kendisiyle ilgilenen takımlar arasında önümüzdeki günlerde karar verecek olan Erdoğan'ın F.Bahçe ile anlaştığı dile getiriliyor.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:01
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