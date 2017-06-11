Kamil Ahmet’e ilgi

Karadeniz ekibi, Eskişehirspor ile sözleşmesi sona eren sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi'yi alternatifler arasına aldı.

Sağbekte Zeki Yavru'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşı bir alternatif oluşturmak isteyen bordo-mavililerin maliyeti de uygun olan Kamil Ahmet'le bir görüşme yaptığı iddia edildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da bir süredir takip ettiği 25 yaşındaki oyuncunun transferine sıcak baktığı ancak sağbek mevkii için birçok alternatifin bulunduğu öğrenildi.