 Kamil Ahmet’e ilgi – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Kamil Ahmet’e ilgi

    Kamil Ahmet’e ilgi

    Karadeniz ekibi, Eskişehirspor ile sözleşmesi sona eren sağ bek 'yi alternatifler arasına aldı.

    Sağbekte Zeki Yavru'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşı bir alternatif oluşturmak isteyen bordo-mavililerin maliyeti de uygun olan Kamil Ahmet'le bir görüşme yaptığı iddia edildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da bir süredir takip ettiği 25 yaşındaki oyuncunun transferine sıcak baktığı ancak sağbek mevkii için birçok alternatifin bulunduğu öğrenildi.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:02
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