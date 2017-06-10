 Mas’a milli darbe – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    ’a milli darbe

    Mas’a milli darbe
    Fırtına'nın sol beki , Arjantin Milli Takımı'ndan büyük darbe yedi. Önceki teknik direktör Edgardo Bauza zamanında takımın vazgeçilmezlerinden olan Mas'ı yeni hoca Sampaoli düşünmüyor. Üçlü savunma ile oynayan Sampaoli kadrosuna tek sol bek dahil ederken, fatura Trabzonspor'un başarılı sol beki Emmanuel Mas'a çıkmış oldu.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:40
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