Kulübün büyük bir tarihi mirasa sahip olduğunu belirten Başkan Muharrem Usta, "50'nci yılda görevimiz ve umudumuz bu tarihi mirasın üzerine yeni başarılar koymak. Trabzonspor'u evrensel kriterlerde başarılı bir kulüp yapmak boynumuzun borcudur" dedi. Usta, "Taraftarlarımız bize güvenmeye devam etsin. Zirvelerde yer alacak takım olacağız" ifadesini kullandı.