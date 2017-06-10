 Boynumuzun borcudur – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Boynumuzun borcudur

    Boynumuzun borcudur
    Kulübün büyük bir tarihi mirasa sahip olduğunu belirten Başkan Muharrem Usta, "50'nci yılda görevimiz ve umudumuz bu tarihi mirasın üzerine yeni başarılar koymak. Trabzonspor'u evrensel kriterlerde başarılı bir kulüp yapmak boynumuzun borcudur" dedi. Usta, "Taraftarlarımız bize güvenmeye devam etsin. Zirvelerde yer alacak takım olacağız" ifadesini kullandı.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:39
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