TS Club’dan bir ilk

Bordo-mavili kulübün kış koleksiyonunda yer alan ürünlerin ilk defa haziran ayında TS Club mağazalarına gönderileceği dile getirildi

TS Club mağazalarında yaz koleksiyonunun ilk defa mart ayının sonunda mağazalara sevk edildiği, sonbahar/kış koleksiyonunun haziran sonu-temmuz başı mağazalarda yerini alacağı bildirildi. Gereksiz ve birbirine benzeyen ürün gruplarının azaltıldığı, birbirinden farklı fiyat gruplarından koleksiyonlar hazırlanmaya başlandığı belirtildi. Yeni sezon için çubuklu, bordo ve beyaz 3 yeni formanın hazırlandığı, beyaz formaların haziran ayı içinde, diğer formaların da temmuz ayı başında mağazalardaki yerlerini alacağı aktarıldı.



BİZE DESTEK VERSİNLER

Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit Alp, 50'nci yılda hedeflerine ulaşmak için taraftarların desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi. Alp, "TS Club'ları yeniden yapılandırıyoruz ve bu noktada taraftarlarımızın desteğine önemli ölçüde ihtiyacımız var. Taraftarımızdan yanımızda olmasını bekliyoruz" diye konuştu.



