 TS Club’dan bir ilk – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    TS Club’dan bir ilk

    TS Club’dan bir ilk

    Bordo-mavili kulübün kış koleksiyonunda yer alan ürünlerin ilk defa haziran ayında TS Club mağazalarına gönderileceği dile getirildi

    TS Club mağazalarında yaz koleksiyonunun ilk defa mart ayının sonunda mağazalara sevk edildiği, sonbahar/kış koleksiyonunun haziran sonu-temmuz başı mağazalarda yerini alacağı bildirildi. Gereksiz ve birbirine benzeyen ürün gruplarının azaltıldığı, birbirinden farklı fiyat gruplarından koleksiyonlar hazırlanmaya başlandığı belirtildi. Yeni sezon için çubuklu, bordo ve beyaz 3 yeni formanın hazırlandığı, beyaz formaların haziran ayı içinde, diğer formaların da temmuz ayı başında mağazalardaki yerlerini alacağı aktarıldı.

    BİZE DESTEK VERSİNLER
    Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit Alp, 50'nci yılda hedeflerine ulaşmak için taraftarların desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi. Alp, "TS Club'ları yeniden yapılandırıyoruz ve bu noktada taraftarlarımızın desteğine önemli ölçüde ihtiyacımız var. Taraftarımızdan yanımızda olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:14
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