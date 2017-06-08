TS Club’dan bir ilk
Bordo-mavili kulübün kış koleksiyonunda yer alan ürünlerin ilk defa haziran ayında TS Club mağazalarına gönderileceği dile getirildi
BİZE DESTEK VERSİNLER
Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit Alp, 50'nci yılda hedeflerine ulaşmak için taraftarların desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi. Alp, "TS Club'ları yeniden yapılandırıyoruz ve bu noktada taraftarlarımızın desteğine önemli ölçüde ihtiyacımız var. Taraftarımızdan yanımızda olmasını bekliyoruz" diye konuştu.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:14
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Cimbom’a yeni 10 numara
Toplam 15
Yorum
Fuat İstikrarsız ve oyun disiplini olmayan bir oyuncu.Daha genç ve kaliteli oyuncular var.Bizim acil ihtiyacımız Genç bir forvet (GOMİS DEĞİL)
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Objektif 2016-2017 yılının küme düşeni Trabzonspor'dur. Yakışmadı. Rize Cas'a başvurmalı.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Hor Hor Rize 1980-1981 sezonunda Fenerle aynı puanda bakın ama Fenerden 5 yemiş berabere kalsa kümede kalacak fener düşecek. Ama Trabzon suçlu :D
TS Club’dan bir ilk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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