 Serdar gelecek – Fotomaç – 08 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Serdar gelecek

    Serdar gelecek

    Spartak Moskova’nın 30 yaşındaki stoperi için geri sayıma geçildi

    Gelecek sezon alınması düşünülen futbolcular için bordo-mavili kurmaylar adeta taarruza geçti. Savunmaya mutlak takviye isteyen ve bu mevki için tercihini 'dan yana kullanan Yanal, bu oyuncunun transferinin bir an önce bitirilmesini istiyor. Aslında Serdar gelmek için can atıyor ama kulübü Spartak Moskova onu bedavaya bırakmak istemiyor. Spartak yönetiminden anlayış isteyen Serdar'ın yakın zamanda gelip resmi imzayı atması bekleniyor. Bu sezon Durica- Uğur'un performansından memnun kalan Ersun Yanal'ın önümüzdeki sezon eli güçlenecek, kadroda rotasyon şansı artacak. 30 yaşındaki Serdar, bu sezon 19 maça çıktı ve şampiyonluk yaşadı.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Serdar gelecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.