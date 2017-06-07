Moting geri sayımı
Schalke ile sözleşmesi bittiği için bonservis bedeli olmayan ama imza parası isteyen 28 yaşındaki Kamerunlu sol kanat oyuncusu ile bordo-mavililer yeniden masaya oturacak ve imzalar atılacak.
Bordo-mavililer, Almanya'nın Schalke takımında forma giyen sol kanat oyuncusu Maxim Choupo-Moting için girişimlerini sürdürüyor. Sözleşmesi biten Moting'in bonservis bedeli olmadığı için imza parası talep ettiği ancak yönetimin buna sıcak bakmadığı bildirildi. Trabzonspor'un daha önce 28 yaşındaki Kamerunlu futbolcuya Trabzon hakkında videolar izlettiği ve bir görüşme daha yaparak bu transfere resmiyet kazandırmayı planladığı kaydedildi.
DEĞERİNİ HEP KATLADI
Bu sezon Schalke ile 30 maçta 2 bin 79 dakika süre alan Moting, 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Moting, Kamerun asıllı ama Almanya pasaportuna da sahip. 28 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca Almanya'nın dışına hiç çıkmadı. Bu zamana kadar transferlerinde değerini hep katlamasına rağmen kendisini hiç bonservis bedeli ödeyerek alan takım olmadı. Asıl mevkisi sol açık olsa da orta sahanın ortasında, sağ açıkta ve forvet arkasında da başarı ile oynayabiliyor.
DEĞERİNİ HEP KATLADI
Bu sezon Schalke ile 30 maçta 2 bin 79 dakika süre alan Moting, 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Moting, Kamerun asıllı ama Almanya pasaportuna da sahip. 28 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca Almanya'nın dışına hiç çıkmadı. Bu zamana kadar transferlerinde değerini hep katlamasına rağmen kendisini hiç bonservis bedeli ödeyerek alan takım olmadı. Asıl mevkisi sol açık olsa da orta sahanın ortasında, sağ açıkta ve forvet arkasında da başarı ile oynayabiliyor.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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