 Moting geri sayımı – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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HEPSİ
    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    geri sayımı

    Moting geri sayımı

    ile sözleşmesi bittiği için bonservis bedeli olmayan ama imza parası isteyen 28 yaşındaki Kamerunlu sol kanat oyuncusu ile bordo-mavililer yeniden masaya oturacak ve imzalar atılacak.

    Bordo-mavililer, Almanya'nın Schalke takımında forma giyen sol kanat oyuncusu Maxim Choupo-Moting için girişimlerini sürdürüyor. Sözleşmesi biten 'in bonservis bedeli olmadığı için imza parası talep ettiği ancak yönetimin buna sıcak bakmadığı bildirildi. Trabzonspor'un daha önce 28 yaşındaki Kamerunlu futbolcuya Trabzon hakkında videolar izlettiği ve bir görüşme daha yaparak bu transfere resmiyet kazandırmayı planladığı kaydedildi.

    DEĞERİNİ HEP KATLADI
    Bu sezon Schalke ile 30 maçta 2 bin 79 dakika süre alan Moting, 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Moting, Kamerun asıllı ama Almanya pasaportuna da sahip. 28 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca Almanya'nın dışına hiç çıkmadı. Bu zamana kadar transferlerinde değerini hep katlamasına rağmen kendisini hiç bonservis bedeli ödeyerek alan takım olmadı. Asıl mevkisi sol açık olsa da orta sahanın ortasında, sağ açıkta ve forvet arkasında da başarı ile oynayabiliyor.

    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:47
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