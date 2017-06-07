 Gidene güle güle – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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HEPSİ
    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Gidene güle güle

    Gidene güle güle
    Yönetim, gelecek sezon fazla forma şansı bulamama ihtimali olan oyuncuların ayrılmak istemesi üzerine bir karar aldı. Buna göre ısrarla gitmek isteyen kimsenin önü kesilmeyecek. Ancak burada kulüp çıkarları da ön planda tutulacak. Bordo-mavili yönetim, "Gitmek isteyen resmi teklifi getirsin öyle konuşalım. Kimse bedavaya ayrılamaz" haberi yolladı.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:14
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