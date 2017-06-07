Gidene güle güle
Yönetim, gelecek sezon fazla forma şansı bulamama ihtimali olan oyuncuların ayrılmak istemesi üzerine bir karar aldı. Buna göre ısrarla gitmek isteyen kimsenin önü kesilmeyecek. Ancak burada kulüp çıkarları da ön planda tutulacak. Bordo-mavili yönetim, "Gitmek isteyen resmi teklifi getirsin öyle konuşalım. Kimse bedavaya ayrılamaz" haberi yolladı.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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