 Kucka seferi – Fotomaç – 05 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Haziran 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Kucka seferi

    Kucka seferi

    Orta sahaya bir ‘lider’ arayan Usta’nın 30 yaşındaki oyuncu için Milan’la masaya oturacağı bildirildi. İlk hedef kiralama seçeneği.

    Trabzonspor orta saha için adı gündeme gelen Juraj Kucka konusunda resmi girişimlere başlama kararı aldı. Başkan Muharrem Usta'nın bu transferi şekillendirmek için önümüzdeki günlerde İtalya'ya giderek, kulübü Milan'la masaya oturacağı bildirildi. Usta'nın 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncuyu kiralık ya da bonservisiyle almak için teklif yapması bekleniyor. İlk hedef; kiralama seçeneği. Galatasaray'ın da ile ilgilenmesi nedeniyle fiyatın artmasından çekinen bordo-mavililer, bu transfer için dikkatli hareket ediyor.

    BERO VE DURİCA'DAN YARDIM
    Yönetimin, Slovak oyuncuları Bero ve Durica'dan Kucka ile konuşarak Trabzon'a gelme noktasında ikna etmelerini istediği belirlendi. 30 yaşındaki Kucka, orta sahada çok yönlü olarak görev yapabiliyor.

    4 GOL 2 ASİST
    Milan'da bu sezon 33 maçta forma giyen Juraj Kucka, 4 gole imza attı. Ayrıca 2 tane de asist gerçekleştiren tecrübeli oyuncunun piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

    TEKNİK, ZEKA VE GÜÇ BİR ARADA
    Kucka oyun zekası ve tekniğin yanı sıra gücü ve hırsıyla dikkat çekiyor. Sparta Prag'da parlayan yıldız 2011'de 4 milyon euro bonservis bedeliyle Genoa'ya, 2015'te ise 3 milyon euro karşılığında Milan'a transfer oldu. Kucka, Slovak Milli Takımı'nın da önemli oyuncuları arasında yer alıyor.


    Yunus Emre SEL
    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kucka seferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.