Kucka seferi
Orta sahaya bir ‘lider’ arayan Usta’nın 30 yaşındaki oyuncu için Milan’la masaya oturacağı bildirildi. İlk hedef kiralama seçeneği.
BERO VE DURİCA'DAN YARDIM
Yönetimin, Slovak oyuncuları Bero ve Durica'dan Kucka ile konuşarak Trabzon'a gelme noktasında ikna etmelerini istediği belirlendi. 30 yaşındaki Kucka, orta sahada çok yönlü olarak görev yapabiliyor.
4 GOL 2 ASİST
Milan'da bu sezon 33 maçta forma giyen Juraj Kucka, 4 gole imza attı. Ayrıca 2 tane de asist gerçekleştiren tecrübeli oyuncunun piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.
TEKNİK, ZEKA VE GÜÇ BİR ARADA
Kucka oyun zekası ve tekniğin yanı sıra gücü ve hırsıyla dikkat çekiyor. Sparta Prag'da parlayan yıldız 2011'de 4 milyon euro bonservis bedeliyle Genoa'ya, 2015'te ise 3 milyon euro karşılığında Milan'a transfer oldu. Kucka, Slovak Milli Takımı'nın da önemli oyuncuları arasında yer alıyor.
Yunus Emre SEL
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:09
-
Sinan Gümüş Benfica yolunda!
Toplam 25
Yorum
Ramazan GALATASARAY İ NE HALE GETİRDİNIZ YAZİKKK SİNAN 3.5 MİLYON EURO ŞAKA GİBİ ESKİ GALATASARAY İ ÖZLEDİM AVRUPA FATİHİ NERDESİN ASLANIM
-
Savaşçı Fener geliyor
Toplam 3
Yorum
koyulacivert Sezona yine aynı kadro V.D JS VŞ,OT,SU. EE başlarsa seyirciyi bir daha mum la arar..
-
Kucka seferi
Toplam 1
Yorum
erol Trabzonu rezil ettiniz.bursa maçı normal değil.çıkcaksın delikanlı gibi topunu oynayacaksınn.
Kucka seferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.