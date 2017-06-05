Başarıya hasret
Trabzonspor bir sezonu daha hayal kırıklığı ile kapattı. 12 transfer yapan bordo-mavililer, kupada erken havlu atarken, ligi 6. bitirdi
Avrupa'da yine yok
Ligi 6. tamamlayan Trabzonspor, Avrupa'dan 13 sezon aradan sonra art arda 2 sezon uzak kaldı. Fırtına'nın başarılı istatistiklerinden birisi de deplasman karnesi oldu. Dış sahada 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi ile 28 puan toplayan bordo-mavililer, son 6 sezonun en iyi grafiğini yakaladı.
Tek hoca ile bitirdi
Sezon başında Ersun Yanal'ı göreve getiren Trabzonspor, 5 sezon sonra 34 haftalık dönemi tek bir hoca ile tamamladı. En son 2011-12'de Şenol Güneş, sezon boyunca takımı çalıştırmıştı.
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:18
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Toplam 25
Yorum
omurgasizligin nesine destek verelim alexi hacamasina mi,Daum´un ayagini kaydirmasina mi,yaptigi transferlerle klübün milyarlarini heba etmesine mi,sike yaptik demesine mi?
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Yanal rezaleti
Toplam 111
Yorum
TCelcius Hangi masalı anlatıyorsunuz trabzon top falan oynamadı yattı bursa dusmelıydı rizeninde kendi hatası ona buna suç bulmasın fener kurtarmadı
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Sinan Gümüş Benfica yolunda!
Toplam 18
Yorum
austin gidenin yerine bu yönetimin aldığı oyuncuları görnce eyvah.yoksa futboldan anlayan yönetim olsa o kadar üzülmessin..
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