Başarıya hasret

Trabzonspor bir sezonu daha hayal kırıklığı ile kapattı. 12 transfer yapan bordo-mavililer, kupada erken havlu atarken, ligi 6. bitirdi

Spor Toto Süper Lig'de 2016- 17 sezonu Trabzonspor için yine 'kayıp' yıl oldu. Bordo-mavili takım, 34 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 yenilgi ile ligi 51 puanla 6'ncı sırada tamamladı. 'Zirveye oynama' hedefiyle lige başlayan Karadeniz ekibi ilk yarıdaki 'tarihi' başarısız sonuçların ardından bu amacından uzaklaşmıştı. Türkiye Kupası'na da grup aşamasında veda eden bordo-mavili ekip, son hedefi Avrupa kupalarına katılmayı da başaramadı ve bir sezonu daha çöpe attı. Doğru transfer sıkıntısı yine sürdü. 7'si sezon başında, 5'i devre arasında olmak üzere toplam 12 transfer yapan Trabzonspor'da sezon başı alınanlardan Suk ve Sheidaev devre arasında gönderildi. Teknik direktör Ersun Yanal, ikinci yarının başında yaşanan çıkışa rağmen eleştirilen adam oldu.



Avrupa'da yine yok

Ligi 6. tamamlayan Trabzonspor, Avrupa'dan 13 sezon aradan sonra art arda 2 sezon uzak kaldı. Fırtına'nın başarılı istatistiklerinden birisi de deplasman karnesi oldu. Dış sahada 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi ile 28 puan toplayan bordo-mavililer, son 6 sezonun en iyi grafiğini yakaladı.



Tek hoca ile bitirdi

Sezon başında Ersun Yanal'ı göreve getiren Trabzonspor, 5 sezon sonra 34 haftalık dönemi tek bir hoca ile tamamladı. En son 2011-12'de Şenol Güneş, sezon boyunca takımı çalıştırmıştı.