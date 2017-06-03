 Joseph Aidoo bitiyor – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    bitiyor

    Joseph Aidoo bitiyor

    Fırtına, bir süredir renklerine bağlamak istediği Ganalı stoper için temaslarını hızlandırdı.

    Teknik direktör Ersun Yanal'ın 'mutlaka alınmalı' talimatı verdiği Hammarby forması giyen 21 yaşındaki futbolcunun bonservisi için İsveç kulübüne 1 milyon 500 bin euro teklif yapıldığı öğrenildi. 1.80 boyundaki Aidoo'nun transferi ile ilgili menajerler aracılığıyla Hammarby'nin kapısını çalan bordo- mavililere, '2.5 milyon euro isteriz' yanıtı geldi. Bunun üzerine 'un, kulübü ile bir yıllık daha sözleşmesi olan Aidoo için rakamı 1 milyon 750 bin euro'ya yükselttiği ve birkaç gün içinde işin sonuçlanabileceği belirtildi.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:04
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