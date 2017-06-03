Forma sürprizi

Fırtına'nın Bursa ile oynayacağı son maça yeni sezon formasıyla çıkması bekleniyor. Çubuklu formanın henüz basılmadığı ancak beyaz formanın hazır oluşu nedeniyle yönetimin böyle bir karar aldığı ve taraftarların TS Club mağazalarına daha çok ilgi göstermesi için böyle bir uygulamaya gidileceği öğrenildi.