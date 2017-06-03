Fellaini seferi

Fırtına, Manchester United’a teklif yaparken, Daily Star gazetesi, Başkan Muharrem Usta’nın önümüzdeki günlerde 29 yaşındaki orta saha için İngiltere’ye gideceğini duyurdu.

Gelecek yıl zirveye oynayacak bir kadro için en az 5 transfer yapacağını duyuran Trabzonspor, orta sahada çok yönlü bir isme ihtiyaç duyan teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Manchester United kulübünün Belçikalı yıldızı Marouane Fellaini için girişimler başlatmıştı. İlk kez Fotomaç gazetesinin duyurduğu transfer görüşmelerinde önemli aşama kat edildiği öğrenildi. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Belçikalı yıldızın Trabzonspor ile görüştüğü İngiliz basını tarafından da doğrulandı. Daily Star, 29 yaşındaki oyuncunun bordo-mavililerin teklifine sıcak baktığına yer verdi. Aynı gazete, Başkan Muharrem Usta'nın, görüşmelerin iyice somutlaşması üzerine önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek oyuncu ve menajeri ile masaya oturacağı, işi bitirmeye çalışacağını belirtti.



BİR YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Başkan Usta'nın, bu sezon Manchester United forması altında 47 maça çıkan oyuncunun yüksek maliyetini sponsorlar aracılığı ile karşılamayı planladığı, bunun için birkaç firma ile masaya bile oturduğu öne sürülüyor. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan süper yıldızı almak için İngiliz ekibi ile kıran kırana pazarlık yapan bordo-mavili yönetim, bu konuda oyuncudan da yardım istedi. Fellaini'nin yönetiminden bonservisinde indirim istediği belirtiliyor. İngiliz ekibi ile Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, Avrupa Ligi de dahil olmak üzere toplam 143 maça çıkan Fellaini, 15 gol ve 9 asistlik performans ortaya koydu. Yıldız oyuncu 2014 yılında Everton'dan 32 milyon euro'ya transfer edilmişti.