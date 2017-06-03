Fellaini seferi
Fırtına, Manchester United’a teklif yaparken, Daily Star gazetesi, Başkan Muharrem Usta’nın önümüzdeki günlerde 29 yaşındaki orta saha için İngiltere’ye gideceğini duyurdu.
BİR YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Başkan Usta'nın, bu sezon Manchester United forması altında 47 maça çıkan oyuncunun yüksek maliyetini sponsorlar aracılığı ile karşılamayı planladığı, bunun için birkaç firma ile masaya bile oturduğu öne sürülüyor. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan süper yıldızı almak için İngiliz ekibi ile kıran kırana pazarlık yapan bordo-mavili yönetim, bu konuda oyuncudan da yardım istedi. Fellaini'nin yönetiminden bonservisinde indirim istediği belirtiliyor. İngiliz ekibi ile Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, Avrupa Ligi de dahil olmak üzere toplam 143 maça çıkan Fellaini, 15 gol ve 9 asistlik performans ortaya koydu. Yıldız oyuncu 2014 yılında Everton'dan 32 milyon euro'ya transfer edilmişti.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:18
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Selçuk İnan'dan Osmaniye İstiklal Spor Kulübü'ne ziyaret
Toplam 5
Yorum
Aslan SENEDE SENDE 3-4 MILYON EURO KAZAN SENDE HUZUR BOZMAZSIN TOP OYNASIN MELO GIBI OLSUN
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Lukas Podolski veda etti
Toplam 3
Yorum
Aslan EN COK TÜRK TARAFTARI OLAN TAKIMDA FORMA GIYDIGIN ICIN BIZLERI MUTLU ETTIN BIZDEN SONRAKI FUTOL YASAMNDA MUTLULUKLAR
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Vodafone Stadı uğurlu geldi!
Toplam 10
Yorum
bence Sen herkesi kendiniz gibi görme şaibe ve dalavere sizin işiniz yıllarca o şekilde ''büyük'' oldunuz başımıza
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