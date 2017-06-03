 Bu bir sinyaldi – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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HEPSİ
    03 Haziran 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Bu bir sinyaldi

    Bu bir sinyaldi
    Devre arasında San Lorenzo'dan 1.5 milyon euro'ya alınan Arjantinli sol bek , Trabzon'da çok mutlu olduğunu söyledi. 28 yaşındaki tangocu, "Son haftalarda istediğimiz sonuçları alamadık. Ancak ikinci yarının genelindeki başarımız önümüzdeki sezon daha iyi olacağımızın sinyalidir" diye konuştu.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:08
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