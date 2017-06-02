 Moting aşkı – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    Moting aşkı

    Moting aşkı

    Bordo-mavililer, Schalke’li yıldızı ikna etmek için gönderdiği Trabzon şehrini ve Trabzonspor’u tanıtan video sunumundan olumlu yanıt aldı. 28 oyuncu için son hamleler de yapılacak

    Trabzonspor; stoper Serdar Taşçı, forvet Soldado ve orta saha N'Diaye gibi isimleri transfer etmek için girişimlerini sürdürürken, sürpriz bir şekilde gündeme gelen Kamerunlu kanat oyuncusu Choupo Moting için yapılan görüşmeler de hızlandırıldı. Bonservisi elinde olan oyuncuyu birçok takımın isteyeceğini düşünen yönetim, daha önceden hazırlanan Trabzon şehrini ve Trabzonspor'u tanıtıcı videoyu Moting'e göndermişti. Bu videodan olumlu yanıt alan yönetimin aradaki rakamsal farklılıkları ve istenen imza parasını düşürmeye çalıştığı belirtildi. Moting, Kamerun asıllı ama Almanya pasaportuna da sahip. 28 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca Almanya'nın dışına hiç çıkmadı.

    YILLIK 2 MİLYON EURO
    Bu zamana kadar transferlerinde değerini hep katlamasına rağmen kendisini hiç bonservis bedeli ödeyerek alan takım olmadı. Asıl mevkisi sol açık olsa da orta sahanın ortasında, sağ açıkta ve forvet arkasında da başarı ile oynayan deneyimli futbolcu, geride bıraktığımız sezonda 30 karşılaşmada forma giydi. Schalke'nin 3 golüne imzasını koyan Kamerunlu yıldız, 8 asist yaptı. Oyun tarzıyla teknik direktör Ersun Yanal'ın sistemine de uyan Moting'e imza ücreti ile birlikte yıllık 2 milyon euro (8 milyon TL) verilmesinin de planlar dahilinde olduğu öğrenildi.

    Yunus Emre SEL
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:48
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