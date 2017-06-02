Moting aşkı
Bordo-mavililer, Schalke’li yıldızı ikna etmek için gönderdiği Trabzon şehrini ve Trabzonspor’u tanıtan video sunumundan olumlu yanıt aldı. 28 oyuncu için son hamleler de yapılacak
YILLIK 2 MİLYON EURO
Bu zamana kadar transferlerinde değerini hep katlamasına rağmen kendisini hiç bonservis bedeli ödeyerek alan takım olmadı. Asıl mevkisi sol açık olsa da orta sahanın ortasında, sağ açıkta ve forvet arkasında da başarı ile oynayan deneyimli futbolcu, geride bıraktığımız sezonda 30 karşılaşmada forma giydi. Schalke'nin 3 golüne imzasını koyan Kamerunlu yıldız, 8 asist yaptı. Oyun tarzıyla teknik direktör Ersun Yanal'ın sistemine de uyan Moting'e imza ücreti ile birlikte yıllık 2 milyon euro (8 milyon TL) verilmesinin de planlar dahilinde olduğu öğrenildi.
Yunus Emre SEL
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:48
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Bruma Leipzig'le anlaştı
Toplam 20
Yorum
Bruma Bonservis ücretinden % pay Sporting Lizbon' a verilecek. Zaten oyuncu 12 mil. € alınmıştı. 14.5 mil. € satmak pek mantıklı bir hamle değil
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Bruma Leipzig'le anlaştı
Toplam 20
Yorum
Cimbomlu Bruma yükselmez düşer buraya yazıyorum. Fenerliler kendi başkanını istifaya çağırsın, boş lakırdı
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Yılmaz Vural'dan iddialı açıklamalar
Toplam 6
Yorum
baboş dilerim bu sefer dikiş tuturursun be başkan
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