 Rekor peşinde – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Rekor peşinde

    Rekor peşinde

    Bordo-mavili takımın hocası , Bursaspor maçını kazanması halinde Fırtına ile en yüksek puanına ulaşmış olacak.

    Ligde şu anda 51 puanı bulunan , Bursaspor'u da mağlup etmesi halinde puanını 54 yapacak ve teknik direktör Yanal, bordo-mavili takımın başında en yüksek puanına ulaşmış olacak.

    ERSUN YANAL İLK KEZ YAPACAK
    Teknik direktör Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Yanal, Bursaspor maçı ile birlikte ilk kez Trabzonspor'u bir sezon çalıştırmış olacak. Tecrübeli hoca daha önce 2007-2008 sezonunun 11. haftasında ve 2014-15 sezonunun 10. haftasında takımın başına geçmişti.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:26
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