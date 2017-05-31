Choupo bitecek
Schalke ile sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki Kamerunlu kanat oyuncusu için menajerine Trabzon ve takımı anlatan CD verildi. Amaç bu işi hızla bitirerek Choupo-Moting’i başka takımlara kaptırmamak.
KAMERUN'DA 13 GOL
Bu sezon Schalke ile 23'ü lig olmak üzere toplam 30 maça çıkan Choupo-Moting 3 gol atarken, 8 de asist gerçekleştirdi. Başarılı oyuncunun, scout ekibi tarafından uzun süredir takip edildiği belirlenirken, birçok bölgede oynayabiliyor olmasının takımdaki rekabetin artması açısından önemli olduğuna karar verildiği öğrenildi. Piyasa değeri 8 milyon euro olan Choupo'ya Trabzon'un yıllık 1.5 milyon euro teklif edeceği de bildirildi. Tecrübeli oyuncu Kamerun Milli Takımı'nda da 43 maçta oynadı ve 13 gol attı.
Yunus Emre SEL
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:52
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O avukatın görevine son verildi
Toplam 5
Yorum
gerçek taraftar taraftar,sen rahat ol geniş takıl, siz son maçta şampiyon olduk diye sevinip sonra stadı yakan acizlerdensin bunu gizleme,uhte olmuş sana o
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Yeşil formalı göremedi!
Toplam 13
Yorum
Erol Galatasarayın yapacağı yabancı hakem istemek.Bunu her platformda gündeme getirmek.
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Ve Bruma transferi açıklandı
Toplam 33
Yorum
ALPER70 buruma gibi oyuncu bidaha zor bulunur satılmasa iyiydi
Choupo bitecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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