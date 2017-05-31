 Choupo bitecek – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Choupo bitecek

    Choupo bitecek

    Schalke ile sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki Kamerunlu kanat oyuncusu için menajerine Trabzon ve takımı anlatan CD verildi. Amaç bu işi hızla bitirerek Choupo-Moting’i başka takımlara kaptırmamak.

    , transfer gündeminde bir anda ilk sıralara yükselen Eric Maxim Choupo-Moting için elini çabuk tutacak. Yönetim, birçok bölgede oynayabilen yetenekli futbolcuyu ikna etmek için Trabzon ve Trabzonspor ile ilgili hazırlanan CD'yi menajeri aracılığıyla 28 yaşındaki futbolcuya izletecek. Choupo Moting'in bonservisinin elinde olması nedeniyle birçok talibinin çıkacağını düşünen bordo-mavili yönetimin tecrübeli yıldızı şimdiden ikna ederek Trabzon'a getirmeye çalışacağı öğrenildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da Kamerunlu kanat oyuncusu için olumlu raporlar sunduğu öğrenilirken, bu transferle bizzat Başkan Muharrem Usta'nın ilgilenmesi bekleniyor.

    KAMERUN'DA 13 GOL
    Bu sezon Schalke ile 23'ü lig olmak üzere toplam 30 maça çıkan Choupo-Moting 3 gol atarken, 8 de asist gerçekleştirdi. Başarılı oyuncunun, scout ekibi tarafından uzun süredir takip edildiği belirlenirken, birçok bölgede oynayabiliyor olmasının takımdaki rekabetin artması açısından önemli olduğuna karar verildiği öğrenildi. Piyasa değeri 8 milyon euro olan Choupo'ya Trabzon'un yıllık 1.5 milyon euro teklif edeceği de bildirildi. Tecrübeli oyuncu Kamerun Milli Takımı'nda da 43 maçta oynadı ve 13 gol attı.


    Yunus Emre SEL
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:52
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