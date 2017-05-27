Operasyon kapıda
Başkan Usta, haciz skandalından geç haberdar edilmesi ile ilgili yönetimle bir toplantı yapacak. Bazı avukat ve idareciler görevden alınabilir.
TAKVİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Muharrem Usta, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ve bazı oyuncularla temasta olduklarını bildirdi. Osmanlısporlu orta saha Badou Ndiaye'nin transferinde Trabzonspor isminin öne çıktığının hatırlatılması üzerine Usta, "Gelecek sezon takımda olmasını düşündüğümüz oyuncular var. Şu anda kesin ve net hiçbir oyuncuyla ilgili bir şey söylemem doğru değil. Bunların ne bize ne de diğer kulüplere bir faydası yok. Önümüzdeki yıl stresli olacak. Ama yönetim ve taraftar 'ya hep ya hiç', mantığı ile hareket ederse hüsran olur" ifadesini kullandı.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:43
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Önümüzdeki sezon için büyük temizlik
Toplam 11
Yorum
Jack Aras Milli takiminda Cikip 10 dakikada gol atiyor Super ligde butun sezon 7 dakika oynuyor Senol Gunes oynatmaya korkuyor gol atar sonra.
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‘Sorun para değil aşağılandım!’
Toplam 23
Yorum
metinn tabi canim paranin önemi olurmuu sn özbek cikti dedi biz kayseri ve bursanin teklifini ilettik begenmedi giiti baska takima imza attin dedi
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"Teklif 9 milyon euro"
Toplam 6
Yorum
dursundurmasinistifa! bos konusuyor, yine sinir oldum
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