 Operasyon kapıda – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Operasyon kapıda

    Operasyon kapıda

    Başkan Usta, haciz skandalından geç haberdar edilmesi ile ilgili yönetimle bir toplantı yapacak. Bazı avukat ve idareciler görevden alınabilir.

    Başkan , alacakları ödenmeyen menejar Mazlum Ali Bilican'ın getirdiği hacizi geç haberdar edenlerle ilgili olarak yönetimle toplantı yapacak. Kulüp avukatı ve bazı idarecilerin bu noktada görevden alınabileceği iddia edildi. Önceki gün, "Böyle bir işlemi yapmak büyük bir terbiyesizlik. Ahlaksızlık yaptılar. Bunu yapanı biliyoruz. Kulüpteki idarecilere sesleniyorum. Kulübün başkanının haberi olsaydı bu yönetim onu da hallederdi, bir şekilde bunu çözerdik. Ufak tefek bir sabotaj yedik gibi geliyor. Bunun yapılmasına göz yumanları affetmem. Bunun kesinlikle bir karşılığı olacak" diyen Usta dün de sosyal medya hebası Twitter'dan sert çıktı: Kimse endişe etmesin ki, ortak menfaatlerine ulaşmak için müzeye göz dikenler ve iş birlikçileri deşifre olacaktır.

    TAKVİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ
    Muharrem Usta, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ve bazı oyuncularla temasta olduklarını bildirdi. Osmanlısporlu orta saha Badou Ndiaye'nin transferinde Trabzonspor isminin öne çıktığının hatırlatılması üzerine Usta, "Gelecek sezon takımda olmasını düşündüğümüz oyuncular var. Şu anda kesin ve net hiçbir oyuncuyla ilgili bir şey söylemem doğru değil. Bunların ne bize ne de diğer kulüplere bir faydası yok. Önümüzdeki yıl stresli olacak. Ama yönetim ve taraftar 'ya hep ya hiç', mantığı ile hareket ederse hüsran olur" ifadesini kullandı.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:43
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