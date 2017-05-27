Bitsin artık bu hasret
Sarı-lacivertli takımı deplasmanda son olarak 8 Ağustos 1997’de yenen Fırtına, 20 yıl sonra bir ilk peşinde.
GÜÇ VE KALİTENİZİ GÖSTERİN
Teknik direktör Ersun Yanal, F.Bahçe derbisinde galibiyet istiyor. Bordo-mavili teknik adam dün son idman sonrası futbolcularına, "4 haftadır ligde kazanamıyoruz. Taraftar bizden artık galibiyet bekliyor. Bu büyük bir maç ve Trabzonlular'ı mutlu etmenin zamanı geldi. F.Bahçe derbisinin önemini sizlere anlatmanın anlamı yok. Gücünüzü ve kalitenizi gösterin" dediği öğrenildi. Bordo-mavili takımın kaptanı Onur Recep Kıvrak da F.Bahçe derbisinde taraftarlar için oynayacaklarını ve onlara galibiyeti armağan etmek istediklerini söyledi.
REKOR KIRABİLİR
Spor Toto Süper Lig'de 2017 yılında oynadığı deplasman maçlarını kaybetmeyen Trabzonspor, 8 maçlık yenilmezlik serisini F.Bahçe karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer ligin ikinci yarısında deplasmanda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet elde ederken 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, F.Bahçe maçından puan ya da puanlarla ayrılması halinde 2010-2011 sezonundaki 8 maçlık deplasmanda kaybetmeme serisini geçmiş olacak. Fırtına bu sezon dış sahada iç sahaya göre daha iyi bir performans sergiledi.
YANAL'IN FENER KARNESİ
Ersun Yanal üç farklı dönemde Trabzonspor'un teknik direktörü olarak görev yaptı. Yanal bu görev süreleri içinde F.Bahçe'ye karşı beş lig maçına çıktı. Yanal yönetimindeki Trabzonspor bu maçlarda iki kez (2007-08 sezonu 2-3 ve 2016'da 0-3) kaybederken üç karşılaşmayı yitirmedi. 2007-08 sezonunda Trabzon'da rakibini 2-0 yenen bordo-mavili hoca yönetimindeki takım, 2008-09 ve 2014-15'te Kadıköy'de 0-0 berabere kaldı. Yanal kariyeri boyunca F.Bahçe'ye karşı 19 lig maçında 5 galibiyet, 7 beraberlik aldı; 7 kez de mağlup oldu.
10 MAÇTIR SUSKUN
Trabzonspor, F.Bahçe'yle oynadığı son 10 maçta rakibine gol atamadı. Son olarak 2011-12 sezonu Süper Lig Şampiyonluk Grubu'nda 6 Mayıs'ta oynanan ve 3-1 mağlup olduğu maçta F.Bahçe ağlarına gol alan bordo-mavililer, sonraki 10 karşılaşmayı gol bulamadan tamamladı.
Yunus Emre SEL
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:45
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Önümüzdeki sezon için büyük temizlik
Toplam 11
Yorum
Jack Aras Milli takiminda Cikip 10 dakikada gol atiyor Super ligde butun sezon 7 dakika oynuyor Senol Gunes oynatmaya korkuyor gol atar sonra.
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‘Sorun para değil aşağılandım!’
Toplam 23
Yorum
metinn tabi canim paranin önemi olurmuu sn özbek cikti dedi biz kayseri ve bursanin teklifini ilettik begenmedi giiti baska takima imza attin dedi
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"Teklif 9 milyon euro"
Toplam 6
Yorum
dursundurmasinistifa! bos konusuyor, yine sinir oldum
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