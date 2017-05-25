Taraftar gidemeyecek

Trabzonspor taraftarı cumartesi günkü F.Bahçe derbisinde Kadıköy'de yer alamayacak. Bordo-mavililer İstanbul'daki Beşiktaş ve G.Saray derbilerini tribünden takip ederken, Trabzon'daki maçta sarılacivertlilere izin verilmemişti. Bu kez de Trabzon taraftarı tribünde olmayacak.