 Taraftar gidemeyecek – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Taraftar gidemeyecek

    Taraftar gidemeyecek
    Trabzonspor taraftarı cumartesi günkü F.Bahçe derbisinde Kadıköy'de yer alamayacak. Bordo-mavililer İstanbul'daki Beşiktaş ve G.Saray derbilerini tribünden takip ederken, Trabzon'daki maçta sarılacivertlilere izin verilmemişti. Bu kez de Trabzon taraftarı tribünde olmayacak.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:29
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