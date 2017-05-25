 Son gol Burak’tan – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Son gol Burak’tan

    Son gol Burak’tan
    Fırtına, F.Bahçe ile Ülker Stadı'nda son 8 lig maçında 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alırken; gol atmakta zorluk çekti. Bordo- mavililer, son 8 maçta sadece 1 gol kaydetti, kalesinde ise 8 gol gördü. Karadeniz ekibi, rakibine en son golü 2009-10'da 1-1 berabere biten maçta Burak Yılmaz ile atmıştı. Son 7 maçta İstanbul'da gol bulamadı.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:28
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