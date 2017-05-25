19 senelik hasret

Trabzonspor, 19 yıldır Kadıköy’de yenemediği F.Bahçe’yi cumartesi günü mağlup ederek kötü gidişatı bitirmek istiyor. Fırtına 2017’de dış sahada kaybetmedi

Süper Lig'in ikinci yarısına büyük bir çıkış yaparak başlayan ancak son haftalarda puan kayıpları yaşayan Trabzonspor, 19 yıldır Kadıköy'de yenemediği F.Bahçe karşısında galibiyete odaklandı. Kanarya'yı Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de mağlup eden ve rakibi karşısında son 19 dış saha maçında 12 mağlubiyet, 7 beraberlik alan Karadeniz ekibi, bu kez Trabzon'a 3 puanla dönmenin hesabını yapıyor. Ligin ikinci yarısında deplasmanda 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, bu sezonki dış saha başarısına güveniyor. Fırtına en son 17 Aralık 2016'da Medipol Başakşehir deplasmanında 1-0'lık mağlubiyetle dönmesinin ardından 159 gündür dış sahada yenilmedi. Asbaşkan Ahmet Çubukçu konu ile ilgili, "Şu bir gerçek ki Trabzonspor kadrosuyla her takımı, her yerde yenecek güçtedir. Kadıköy'e galibiyet için gideceğiz. Kazanacak gücümüzün olduğunu biliyoruz. Bu kez 3 puan bizim" ifadesini kullandı.