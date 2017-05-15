''Kendinize gelin''

Bordo-mavililerin teknik direktörü Ersun Yanal, Adanaspor beraberliği sonrası soyunma odasında işte böyle seslendi.

Süper Lig'de son 5 haftada sadece 5 puan toplayabilen Trabzonspor, 10 puan yitirdi. Bu nedene Avrupa kupalarına katılma noktasında önemli bir avantajı kullanamayan bordo-mavililer, 6. Antalyaspor'un nefesini ensesinden hissetmeye başladı. Bu durumdan oldukça rahatsız olan yönetim, Ersun Yanal ile bir görüşme yaparak oyuncuların daha duyarlı olmasını talep edecek. Bu arada Adanaspor deplasmanında alınan beraberlik sonrası sessizlik hakim oldu. Soyunma odasında oyuncularına kısa bir konuşma yapan Ersun Yanal'ın, "Bu sonuçlar bize yakışmıyor. Bunu hepiniz biliyorsunuz ve kendinize gelmek zorundasınız" dediği öğrenildi. Ancak saha dışında oyuncularına sahip çıkan tecrübeli teknik adam, sorumluğu üzerine aldı.





Yunus Emre SEL