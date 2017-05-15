Castillo dönüyor

İkinci yarıda açılan Fabian Castillo, Ersun Yanal'ın çift forvete dönmesiyle tekrar kulübeye çekilmişti. Fakat Castillo'nun kulübede başladığı son üç maçta bordo-mavililer 7 puan bıraktı. Yanal'ın Kolombiyalı oyuncuyu, bu hafta 11'e alabileceği ifade ediliyor.