 Castillo dönüyor – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Castillo dönüyor

    Castillo dönüyor
    İkinci yarıda açılan Fabian Castillo, Ersun Yanal'ın çift forvete dönmesiyle tekrar kulübeye çekilmişti. Fakat Castillo'nun kulübede başladığı son üç maçta bordo-mavililer 7 puan bıraktı. Yanal'ın Kolombiyalı oyuncuyu, bu hafta 11'e alabileceği ifade ediliyor.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:34
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