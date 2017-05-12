 Yolculuk bugün – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Yolculuk bugün

    Yolculuk bugün
    Süper Lig'in 31'nci haftasında yarın deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak Fırtına, bugün Adana'ya gidecek. Bordo-mavililer bu sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 14.30'da özel uçakla Adana'ya hareket edecek.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:50
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