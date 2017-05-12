Yolculuk bugün

Süper Lig'in 31'nci haftasında yarın deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak Fırtına, bugün Adana'ya gidecek. Bordo-mavililer bu sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 14.30'da özel uçakla Adana'ya hareket edecek.