Yolculuk bugün
Süper Lig'in 31'nci haftasında yarın deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak Fırtına, bugün Adana'ya gidecek. Bordo-mavililer bu sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 14.30'da özel uçakla Adana'ya hareket edecek.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 46
Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
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