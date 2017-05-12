Serdar ile ön protokol
Fırtına'nın Spartak Moskova'dan transferini planladığı Serdar Taşçı ile ön protokol imzaladığı belirtildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın çok istediği 30 yaşındaki stoper için Rusya seferindeki temaslardan olumlu sonuç alan bordo-mavililerin, oyuncu ve menajeri olan babası ile görüşüp ön protokol yaptığı belirtildi. Trabzonspor'un Spartak ile sözleşmesi 2018'de sona erecek Serdar Taşçı'nın senelik 1.8 milyon euro ile 2+1 yıllık imza atacağı ifade edildi.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
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fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
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Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
Serdar ile ön protokol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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