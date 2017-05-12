 Serdar ile ön protokol – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Serdar ile ön protokol

    Serdar ile ön protokol
    Fırtına'nın Spartak Moskova'dan transferini planladığı ile ön protokol imzaladığı belirtildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın çok istediği 30 yaşındaki stoper için Rusya seferindeki temaslardan olumlu sonuç alan bordo-mavililerin, oyuncu ve menajeri olan babası ile görüşüp ön protokol yaptığı belirtildi. Trabzonspor'un Spartak ile sözleşmesi 2018'de sona erecek Serdar Taşçı'nın senelik 1.8 milyon euro ile 2+1 yıllık imza atacağı ifade edildi.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:47
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