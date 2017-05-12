Hedefimiz 4’te 4
Asbaşkan Çubukçu: Şu anda transfer çalışmaları yapıyoruz ama önceliğimiz kalan 4 maçı da alarak Avrupa’ya gitmek. Ardından iç ve dış transfere yoğunlaşacağız.
Bordo-mavililerin asbaşkanı Ahmet Çubukçu, ligi Avrupa kupalarına katılacak pozisyonda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Lig yarışı devam ederken gelecek sezon için transfer çalışmalarının da yapıldığını ifade eden Çubukçu, "UEFA kriterlerini de göz önünde bulundurarak gerekli çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şu anda önceliğimiz ligde kalan 4 maçımız. Ardından dikkatimizi iç ve dış transfere vereceğiz" dedi.
KAZASIZ ATLATMAK İSTİYORUZ
Çubukçu şöyle devam etti: "Deplasmanda Adanaspor ve Fenerbahçe, iç sahada ise Medipol Başakşehir ve Bursaspor ile oynayacağımız 4 maç var. Bu karşılaşmalardan alacağımız sonuçlar Avrupa kupalarına katılma noktasında belirleyici olacak. Bu periyottan en iyi şekilde ayrılmak istiyoruz."
KAZASIZ ATLATMAK İSTİYORUZ
Çubukçu şöyle devam etti: "Deplasmanda Adanaspor ve Fenerbahçe, iç sahada ise Medipol Başakşehir ve Bursaspor ile oynayacağımız 4 maç var. Bu karşılaşmalardan alacağımız sonuçlar Avrupa kupalarına katılma noktasında belirleyici olacak. Bu periyottan en iyi şekilde ayrılmak istiyoruz."
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
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fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
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Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
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