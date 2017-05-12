 Hakem Uğurlu yönetecek – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Hakem Uğurlu yönetecek

    Hakem Uğurlu yönetecek
    Süper Lig'in 31. haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Adanaspor-Trabzonspor maçını yönetecek. Uğurlu ile 7 maça çıkan Fırtına 4 galibiyet aldı, 3 kez yenildi. Trabzonspor bu sezon Uğurlu ile Antalyaspor (3-0), Akhisar (3-1) ve Bursaspor (1-2) maçlarına çıktı.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:53
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