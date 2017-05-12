Hakem Uğurlu yönetecek
Süper Lig'in 31. haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Adanaspor-Trabzonspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu ile 7 maça çıkan Fırtına 4 galibiyet aldı, 3 kez yenildi. Trabzonspor bu sezon Uğurlu ile Antalyaspor (3-0), Akhisar (3-1) ve Bursaspor (1-2) maçlarına çıktı.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
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Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
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Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
Hakem Uğurlu yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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