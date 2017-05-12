Bajic sürprizi
Devre arasında kulübüyle sözleşmesini uzatan 23 yaşındaki Bosna Hersekli golcü için Konyaspor’un kapısı çalınacak. G.Saray’ın da istediği Bajic için takas artı bir miktar para teklif edileceği belirtildi.
Trabzonspor'da forvet arayışları sürerken Villereal'de forma giyen 31 yaşındaki İspanyol yıldız Soldado'dan sonra sürpriz bir isim gündeme geldi. Bordo- mavililer ismi G.Saray'la da anılan Atiker Konya'nın 23 yaşındaki golcüsü Riad Bajic ile ilgilenmeye başladı. Bu sezon Atiker Konya ile 42 maçta 16 gol atmayı başaran ve 2 de asist yapan Bajic'in devre arasında kulübüyle üç yıllık daha sözleşme imzalaması nedeniyle bordo-mavililer önce yeşil-beyazlı kulübün kapısını çalacak. Teknik direktör Ersun Yanal, Bajic için, "Gelişime açık ve fırsatçı" şeklinde rapor sunarken, G.Saray'ın da bu oyuncuyla ilgilenmesi nedeniyle fiyatın yükselmesi bekleniyor.
SOLDADO İLE TEMAS
Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giyen Bajic'in güncel piyasa değerinin 5 milyon euro seviyelerinde olduğu ancak Trabzonspor'un takas önerisinde de bulunabileceği belirtildi. Konyaspor'un, bordo-mavililerin bazı futbolcularıyla ilgilendiği biliniyor. Yönetim Soldado için de temaslarını da sürdürüyor.
Yunus Emre SEL
SOLDADO İLE TEMAS
Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giyen Bajic'in güncel piyasa değerinin 5 milyon euro seviyelerinde olduğu ancak Trabzonspor'un takas önerisinde de bulunabileceği belirtildi. Konyaspor'un, bordo-mavililerin bazı futbolcularıyla ilgilendiği biliniyor. Yönetim Soldado için de temaslarını da sürdürüyor.
Yunus Emre SEL
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:53
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 46
Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
Bajic sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.