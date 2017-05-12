 Bajic sürprizi – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Mayıs 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Bajic sürprizi

    Bajic sürprizi

    Devre arasında kulübüyle sözleşmesini uzatan 23 yaşındaki Bosna Hersekli golcü için Konyaspor’un kapısı çalınacak. G.Saray’ın da istediği Bajic için takas artı bir miktar para teklif edileceği belirtildi.

    'da forvet arayışları sürerken Villereal'de forma giyen 31 yaşındaki İspanyol yıldız Soldado'dan sonra sürpriz bir isim gündeme geldi. Bordo- mavililer ismi G.Saray'la da anılan Atiker Konya'nın 23 yaşındaki golcüsü Riad Bajic ile ilgilenmeye başladı. Bu sezon Atiker Konya ile 42 maçta 16 gol atmayı başaran ve 2 de asist yapan Bajic'in devre arasında kulübüyle üç yıllık daha sözleşme imzalaması nedeniyle bordo-mavililer önce yeşil-beyazlı kulübün kapısını çalacak. Teknik direktör Ersun Yanal, Bajic için, "Gelişime açık ve fırsatçı" şeklinde rapor sunarken, G.Saray'ın da bu oyuncuyla ilgilenmesi nedeniyle fiyatın yükselmesi bekleniyor.

    SOLDADO İLE TEMAS
    Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giyen Bajic'in güncel piyasa değerinin 5 milyon euro seviyelerinde olduğu ancak Trabzonspor'un takas önerisinde de bulunabileceği belirtildi. Konyaspor'un, bordo-mavililerin bazı futbolcularıyla ilgilendiği biliniyor. Yönetim Soldado için de temaslarını da sürdürüyor.

    Yunus Emre SEL
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bajic sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.