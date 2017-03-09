Burak ile görüşüyorum

Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Çin Süper Ligi'nde Beijing Guoan forması giyen Burak Yılmaz'ın transferi hakkında konuştu.

Burak'ın eski oyuncuları olduğunu belirten Çubukçu, "Burak, Trabzonspor'da gol kralı olmuş, başarılı bir futbolcu. Stadımızın açılışına da geldi. Burak ile her zaman görüşüyorum ama transfer konusunda görüşmedim. Şu an zaten transfer mevsimi değil" dedi.



G.SARAYLILAR GELSİN

Çubukçu, Medical Park Arena'da oynayacakları Galatasaray ve Beşiktaş derbilerine, rakip takım taraftarlarının gelmesinden yana olduklarını söylerek "Ligin ilk yarısında iki takım da tribünlerini açmıştı. Şimdi onlar gelmeli" diye konuştu.