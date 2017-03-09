Burak ile görüşüyorum
Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Çin Süper Ligi'nde Beijing Guoan forması giyen Burak Yılmaz'ın transferi hakkında konuştu.
G.SARAYLILAR GELSİN
Çubukçu, Medical Park Arena'da oynayacakları Galatasaray ve Beşiktaş derbilerine, rakip takım taraftarlarının gelmesinden yana olduklarını söylerek "Ligin ilk yarısında iki takım da tribünlerini açmıştı. Şimdi onlar gelmeli" diye konuştu.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:58
- Yılmaz Vural o açıklamayı yorumladı
Toplam 8
Yorum
ali kırcı Nasıl insanlar yöneticilik görevine getiriliyor anlamış değilim işadamı ol gerisi hikaye bilerek yenildik bile dersin..
- G.Saray'ın toplam borcu 1 milyar 831 milyon TL
Toplam 17
Yorum
ali kırcı Tolga(2 3) ve Serdar Aziz(4.5 2) transfer edilmeseydi 11.5 m € yani 45.3 milyon tl cepte kalacaktı al sana zarar etmeme yöntemi.. nokta....
- JOR dava açacak!
Toplam 11
Yorum
GS'li Elin yabancı altyaptı hocası 3 kuruşa dururken teknik direktörlük vermek bile onurdu. AKILLI yönetim utan savrulan maaşlardan. ! İSTİFA !
Burak ile görüşüyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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