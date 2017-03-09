 Burak ile görüşüyorum – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Burak ile görüşüyorum

    Burak ile görüşüyorum

    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Çin Süper Ligi'nde Beijing Guoan forması giyen 'ın transferi hakkında konuştu.

    Burak'ın eski oyuncuları olduğunu belirten Çubukçu, "Burak, Trabzonspor'da gol kralı olmuş, başarılı bir futbolcu. Stadımızın açılışına da geldi. Burak ile her zaman görüşüyorum ama transfer konusunda görüşmedim. Şu an zaten transfer mevsimi değil" dedi.

    G.SARAYLILAR GELSİN
    Çubukçu, Medical Park Arena'da oynayacakları Galatasaray ve Beşiktaş derbilerine, rakip takım taraftarlarının gelmesinden yana olduklarını söylerek "Ligin ilk yarısında iki takım da tribünlerini açmıştı. Şimdi onlar gelmeli" diye konuştu.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:58
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