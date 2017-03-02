Traore için önlem

Karabükspor'un ligde yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçındaki kozu Abdou Razack Traore olacak. Traore, bordo-mavililere karşı farklı takımlarla oynadığı 7 maçta 7 gol attı. Bordo-mavili ekibin hocası Ersun Yanal'ın 28 yaşındaki Burkina Fasolu forvetin maçlarını incelediği ve bu futbolcu için özel önlemler alacağı belirtildi.