Traore için önlem
Karabükspor'un ligde yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçındaki kozu Abdou Razack Traore olacak. Traore, bordo-mavililere karşı farklı takımlarla oynadığı 7 maçta 7 gol attı. Bordo-mavili ekibin hocası Ersun Yanal'ın 28 yaşındaki Burkina Fasolu forvetin maçlarını incelediği ve bu futbolcu için özel önlemler alacağı belirtildi.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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SİYAH BEYAZLI NO PROBLEMO BİZ FEDERASYONUZ ZATEN
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hasan akıllı adamın hali bir başka oluyor
- Podolski'ye ödül
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GS RUHU ÇARE ABDURRAHİM ALBAYRAK VE FATİH TERİMDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR GS YE GEREKEN RUHU ANCAK ONLAR KAZANDIRABİLİR
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