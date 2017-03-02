 Traore için önlem – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    Traore için önlem

    Traore için önlem
    Karabükspor'un ligde yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçındaki kozu Abdou Razack Traore olacak. Traore, bordo-mavililere karşı farklı takımlarla oynadığı 7 maçta 7 gol attı. Bordo-mavili ekibin hocası Ersun Yanal'ın 28 yaşındaki Burkina Fasolu forvetin maçlarını incelediği ve bu futbolcu için özel önlemler alacağı belirtildi.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:27
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