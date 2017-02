Tahkim’den kötü haber

Bordo-mavililerin, Mecidal Park Arena'da oynadığı ilk maç olan Gaziantep karşılaşmasında taraftarların çirkin tezahüratta bulunduğu gerekçesiyle PFDK tarafından verilen cezayı Tahkim onadı.

Doğu Tribün Üst B, C, D,D oğu Tribün Alt I, J, K, Güney Kale Arkası Alt I, J, K, Güney Kale Arkası Üst B, C, D, E, Kuzey Kale Arkası Alt Tribün J, Kuzey Kale Arkası Üst C, D VIP Silver A bloklargı iriş yapan 11 bin 500 taraftarın, elektronik bilet kapsamındaki kartları Alanyaspor maçı öncesi bloke edilmişti. Bu karara itiraz eden Trabzonspor'un talebi Tahkim Kurulu tarafından oy birliğiyle reddedildi. Bu taraftarlar kombinelerini diğer taraftarlara aktaracak.