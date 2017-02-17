Tahkim’den kötü haber
Bordo-mavililerin, Mecidal Park Arena'da oynadığı ilk maç olan Gaziantep karşılaşmasında taraftarların çirkin tezahüratta bulunduğu gerekçesiyle PFDK tarafından verilen cezayı Tahkim onadı.
Doğu Tribün Üst B, C, D,D oğu Tribün Alt I, J, K, Güney Kale Arkası Alt I, J, K, Güney Kale Arkası Üst B, C, D, E, Kuzey Kale Arkası Alt Tribün J, Kuzey Kale Arkası Üst C, D VIP Silver A bloklargı iriş yapan 11 bin 500 taraftarın, elektronik bilet kapsamındaki kartları Alanyaspor maçı öncesi bloke edilmişti. Bu karara itiraz eden Trabzonspor'un talebi Tahkim Kurulu tarafından oy birliğiyle reddedildi. Bu taraftarlar kombinelerini diğer taraftarlara aktaracak.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
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