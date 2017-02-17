Seri 5’e çıkarılacak
Karadeniz ekibi, ligin ikinci yarısında yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Ligde 2017'de oynadığı maçları kaybetmeyen bordo-mavili takım; Bursaspor, Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Osmanlıspor galibiyetlerinin ardından sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçını da kazanarak galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:39
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
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