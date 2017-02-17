 Seri 5’e çıkarılacak – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    Seri 5’e çıkarılacak

    Seri 5’e çıkarılacak
    Karadeniz ekibi, ligin ikinci yarısında yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Ligde 2017'de oynadığı maçları kaybetmeyen bordo-mavili takım; Bursaspor, Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Osmanlıspor galibiyetlerinin ardından sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçını da kazanarak galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:39
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