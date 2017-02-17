 İşte manzaram – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    İşte manzaram

    İşte manzaram

    Teknik direktör , yoğun kar yağı altında gerçekleştirilen idman sonrası kulüp binasındaki odasındaki dinlenirken, Türk bayrağı ve 'un bayraklarının yan yana dalgalandığı fotoğrafı paylaşarak, "An itibariyle manzaram" yazdı.

    Sosyal medyada büyük ilgi gören fotoğrafa taraftarlar "Artık Ersun Yanal'ın da ruhu da zirvede" yorumlarında bulundu.



    YANAL'A AA YILLIĞI
    'a, Anadolu Ajansı'nca hazırlanan AA 2016 Yıllığı takdim edildi. AA Trabzon Müdürü Zafer Sel, Yanal'ı ziyaret ederek Anadolu Ajansı'nın 2016'daki haber ve fotoğraf arşivinden hazırladığı yıllığı sundu. Yanal, Sel'e teşekkür etti.

    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:39
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