İşte manzaram
Teknik direktör Ersun Yanal, yoğun kar yağı altında gerçekleştirilen idman sonrası kulüp binasındaki odasındaki dinlenirken, Türk bayrağı ve Trabzonspor'un bayraklarının yan yana dalgalandığı fotoğrafı paylaşarak, "An itibariyle manzaram" yazdı.
Sosyal medyada büyük ilgi gören fotoğrafa taraftarlar "Artık Ersun Yanal'ın da ruhu da zirvede" yorumlarında bulundu.
YANAL'A AA YILLIĞI
Ersun Yanal'a, Anadolu Ajansı'nca hazırlanan AA 2016 Yıllığı takdim edildi. AA Trabzon Müdürü Zafer Sel, Yanal'ı ziyaret ederek Anadolu Ajansı'nın 2016'daki haber ve fotoğraf arşivinden hazırladığı yıllığı sundu. Yanal, Sel'e teşekkür etti.
YANAL'A AA YILLIĞI
Ersun Yanal'a, Anadolu Ajansı'nca hazırlanan AA 2016 Yıllığı takdim edildi. AA Trabzon Müdürü Zafer Sel, Yanal'ı ziyaret ederek Anadolu Ajansı'nın 2016'daki haber ve fotoğraf arşivinden hazırladığı yıllığı sundu. Yanal, Sel'e teşekkür etti.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:39
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
İşte manzaram haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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