 Yıldırım: Kural degişmeli – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    Yıldırım: Kural degişmeli

    Yıldırım: Kural degişmeli

    Başbakan , yabancı kuralıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Böyle taşıma suyla değirmen dönmez. Kendi çocuklarımızı yetiştireceğiz” dedi

    Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısının artması ve yerli futbolcuların az şans bulması nedeniyle yabancı kuralı yine tartışma konusu oldu. Başbakan da yaptığı açıklamayla yabancı kuralının değişmesi gerektiğini söyledi.

    Binali Yıldırım, 'Milli takımlara mutlaka Türkleri katmak gerekiyor. Kendi kaynağımızı ikinci plana atıyoruz. Maç seyretmeye oturuyoruz, hanım 3 dakika sonra "Değiştir kanalı, bunların arasında hiçbir Türk ismi yok, başkasının maçından bize ne" diyor. Böyle taşıma suyuyla değirmen dönmez. Kendi çocuklarımızı yetiştireceğiz. Dünya yıldızı yapacağız. Dünya kadar para veriyoruz bunlara... Bunun adı 'Desinler ki ağanın fesi var!' dedi. Hırvatistan maçından sonra toplanacak olan TFF yetkililerinin yabancı kuralıyla ilgili bir karar alması bekleniyor
    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:06
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