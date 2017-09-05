Yıldırım: Kural degişmeli
Başbakan Binali Yıldırım, yabancı kuralıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Böyle taşıma suyla değirmen dönmez. Kendi çocuklarımızı yetiştireceğiz” dedi
Binali Yıldırım, 'Milli takımlara mutlaka Türkleri katmak gerekiyor. Kendi kaynağımızı ikinci plana atıyoruz. Maç seyretmeye oturuyoruz, hanım 3 dakika sonra "Değiştir kanalı, bunların arasında hiçbir Türk ismi yok, başkasının maçından bize ne" diyor. Böyle taşıma suyuyla değirmen dönmez. Kendi çocuklarımızı yetiştireceğiz. Dünya yıldızı yapacağız. Dünya kadar para veriyoruz bunlara... Bunun adı 'Desinler ki ağanın fesi var!' dedi. Hırvatistan maçından sonra toplanacak olan TFF yetkililerinin yabancı kuralıyla ilgili bir karar alması bekleniyor
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 02:06
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Beşiktaş Vida kararını verdi
Toplam 3
Yorum
krtal tabi ya doğru karar ama sosa ozinin yerne alınmalı
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Bu millet size kazanmayı emrediyor!
Toplam 1
Yorum
Demiroren once sen git Topal hala stoper oynuyor inanamiyorum bu adam gercekten bunakmis
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"Ben yabancı kuralına karşıyım"
Toplam 83
Yorum
HAKAN 30 yaşında söylediği gibi futbolu bırakanların 20'li yaşlardaki futbolunuda gördük ya neyse.
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