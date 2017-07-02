Göztepe’de transfer şov

Sarı-kırmızılılar, uzun süredir görüşme halinde olduğu Cissokho, Ghilas ve Axel Ngando’yla anlaşma sağladı

Tam 14 yıl sonra Süper Lig'e adını yazdıran Göztepe, listesine aldığı isimlerle anlaşmaya başladı. Sarıkırmızılılar uzun süredir görüşme halinde olduğu oyunculardan Aly Cissokho, Nabil Ghilas ve Axel Ngando'yla her konuda uzlaşma sağladı. Aston Villa'nın gözden çıkardığı Cissokho, bugün İzmir'e gelip, şehri ve tesisleri gezecek. 29 yaşındaki Fransız solbek, gerçekleştirilecek son görüşmenin ardından da kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayacak imzayı atacak. Göz Göz'ün diğer bombası da Ghilas oldu. Gaziantepspor formasıyla geçtiğimiz sezonun ikinci yarısına damga vuran Cezayirli golcü, gelecek hafta başında imzayı atacak.



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Göztepe, Güneydoğu ekibinin 2 milyon euro bonservisle Porto'dan transfer ettiği yıldız oyuncu için aynı rakamı ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, orta alanı da Fransa'dan Ngando ile güçlendirecek. 23 yaşındaki Fransız futbolcu da, kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atacak. Cissokho, geçtiğimiz sezon İngiltere Championship'te 12 maça çıkarken, Ghilas ise 29 Süper Lig karşılaşmasında 8 kez rakip fileleri havalandırdı, 4 asist yaptı. Ngando ise Bastia ile Fransa 1. Ligi'nde 20 maçta forma giydi. Sarı- kırmızılılar, listesinde yer alan Selçuk Şahin, Ryan Donk ve Andre Castro transferinde de tüm şartları zorluyor.



Burak HAKERLER