 Göztepe’de transfer şov – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Temmuz 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Göztepe’de transfer şov

    Göztepe’de transfer şov

    Sarı-kırmızılılar, uzun süredir görüşme halinde olduğu Cissokho, Ghilas ve Axel Ngando’yla anlaşma sağladı

    Tam 14 yıl sonra Süper Lig'e adını yazdıran Göztepe, listesine aldığı isimlerle anlaşmaya başladı. Sarıkırmızılılar uzun süredir görüşme halinde olduğu oyunculardan Aly Cissokho, Nabil Ghilas ve Axel Ngando'yla her konuda uzlaşma sağladı. Aston Villa'nın gözden çıkardığı Cissokho, bugün İzmir'e gelip, şehri ve tesisleri gezecek. 29 yaşındaki Fransız solbek, gerçekleştirilecek son görüşmenin ardından da kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayacak imzayı atacak. Göz Göz'ün diğer bombası da Ghilas oldu. Gaziantepspor formasıyla geçtiğimiz sezonun ikinci yarısına damga vuran Cezayirli golcü, gelecek hafta başında imzayı atacak.

    SIRADA 3 İSİM DAHA VAR
    Göztepe, Güneydoğu ekibinin 2 milyon euro bonservisle Porto'dan transfer ettiği yıldız oyuncu için aynı rakamı ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, orta alanı da Fransa'dan Ngando ile güçlendirecek. 23 yaşındaki Fransız futbolcu da, kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atacak. Cissokho, geçtiğimiz sezon İngiltere Championship'te 12 maça çıkarken, Ghilas ise 29 Süper Lig karşılaşmasında 8 kez rakip fileleri havalandırdı, 4 asist yaptı. Ngando ise Bastia ile Fransa 1. Ligi'nde 20 maçta forma giydi. Sarı- kırmızılılar, listesinde yer alan Selçuk Şahin, Ryan Donk ve Andre Castro transferinde de tüm şartları zorluyor.

    Burak HAKERLER
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:35
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Göztepe’de transfer şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.