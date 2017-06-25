Malatya’da Webo bombası

Ertuğrul Sağlam'ın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından transfer harekatına başlayan Yeni Malatya, bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Osmanlıspor ile sözleşmesi sona eren Pierre Webo'ya göz dikti. Birçok Süper Lig ekibinin de gündeminde olan Kamerunlu oyuncuyla temaslara başlayan Doğu ekibinin, bu transferde tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.