 Malatya’da Webo bombası – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Malatya’da Webo bombası

    Malatya’da Webo bombası
    Ertuğrul Sağlam'ın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından transfer harekatına başlayan Yeni Malatya, bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Osmanlıspor ile sözleşmesi sona eren Pierre Webo'ya göz dikti. Birçok Süper Lig ekibinin de gündeminde olan Kamerunlu oyuncuyla temaslara başlayan Doğu ekibinin, bu transferde tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:11
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