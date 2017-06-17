Tuna Göztepe’de
Göztepe'de dün öğleden sonra toplanan yönetim, teknik direktör olarak Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı Tamer Tuna ile prensipte anlaştı
GÜNEŞ İLE ÇALIŞTI
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan ve geçtiğimiz günlerde kulüpten ayrılan 40 yaşındaki genç teknik adamın 1-2 gün içinde resmi imzayı atması bekleniyor. Dün öğleden sonra Mehmet Sepil başkanlığında toplanan yönetim, teknik direktör adayları arasında seçim yaparak Tamer Tuna'da karar kıldı. Futbolu bıraktıktan sonra ilk deneyimini Çanakkale Dardanel altyapısında antrenör olarak yapan 2011 yılında Ege ekibinde teknik direktörlüğe getirildi. Teknik direktör olarak tek deneyimini Çanakkale Dardanel'de yaşayan Tamer Tuna, 2013-2015 yılları arasında da G.Antep ve Sivasspor'da Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapmıştı. Tuna, 2015 yılıdan bu yana da Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığı görevindeydi.
RİEKERİNK HABER GÖNDERDİ
Göztepe'de teknik direktör adayları arasında geçen Hollandalı teknik direktör Jan Olde Riekerink, dün sarı-kırmızılı kulübe mesaj gönderdi. Kulübün tercüman aracılığıyla nabız yokladığı Riekerink telefon mesajında, Göztepe ve taraftarlarının fantastik olduğunu ve Türkiye'de çalışmak istediğini belirtmişti. Ancak yönetimin son kararı Tamer Tuna oldu.
Burak HAKERLER
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:38
-
Aboubakar yoksa Carillo!
Toplam 1
Yorum
Bence Bence Bundesliga da oynamis Forvet Alinmasi Gerekiyor Sandro Wagner Yada Max Kruse Yada baska Bi Isim bizde ucar düsüniyorum
-
Fenerbahçe duyurdu: 2 yıllık anlaşmaya vardık!
Toplam 39
Yorum
GSLİİİİİİİ Onu dokuzu bilmem masadaki aziz başkansa yanındaki kim aykut hocaysa aziz kim hahhaaaaaaaaa
-
Süper Lig ekibinin başına getirildi
Toplam 13
Yorum
www güzelll bjk nin 6 puani garantilendi...
Tuna Göztepe’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.