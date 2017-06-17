 Tuna Göztepe’de – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Tuna Göztepe’de

    Tuna Göztepe’de

    Göztepe'de dün öğleden sonra toplanan yönetim, teknik direktör olarak Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı ile prensipte anlaştı

    Göztepe'de günlerdir merak konusu olan teknik direktör sorunu dün çözüme kavuştu. Rumen teknik direktör Lucescu'dan, yerli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'na kadar birçok ismi gündemine alan Göz-Göz yönetimi dün sürpriz bir hamle yaparak Tamer Tuna'yla prensip anlaşmasına vardı.

    GÜNEŞ İLE ÇALIŞTI
    Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan ve geçtiğimiz günlerde kulüpten ayrılan 40 yaşındaki genç teknik adamın 1-2 gün içinde resmi imzayı atması bekleniyor. Dün öğleden sonra Mehmet Sepil başkanlığında toplanan yönetim, teknik direktör adayları arasında seçim yaparak Tamer Tuna'da karar kıldı. Futbolu bıraktıktan sonra ilk deneyimini Çanakkale Dardanel altyapısında antrenör olarak yapan 2011 yılında Ege ekibinde teknik direktörlüğe getirildi. Teknik direktör olarak tek deneyimini Çanakkale Dardanel'de yaşayan Tamer Tuna, 2013-2015 yılları arasında da G.Antep ve Sivasspor'da Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapmıştı. Tuna, 2015 yılıdan bu yana da Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığı görevindeydi.

    RİEKERİNK HABER GÖNDERDİ
    Göztepe'de teknik direktör adayları arasında geçen Hollandalı teknik direktör Jan Olde Riekerink, dün sarı-kırmızılı kulübe mesaj gönderdi. Kulübün tercüman aracılığıyla nabız yokladığı Riekerink telefon mesajında, Göztepe ve taraftarlarının fantastik olduğunu ve Türkiye'de çalışmak istediğini belirtmişti. Ancak yönetimin son kararı oldu.

    Burak HAKERLER
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:38
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