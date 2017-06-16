 Yiğido düğmeye bastı – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    Yiğido düğmeye bastı

    Yiğido düğmeye bastı
    Süper Lig'in yeni takımı , transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe'den Emenike ve Volkan Şen için temaslarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, Gaziantepspor'un golcüsü 'a da kanca attı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla Süper Lig'de öne çıkan 27 yaşındaki golcünün de Sivas'a sıcak baktığı belirtildi.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:28
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