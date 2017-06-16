Faurlin Malatya’da
Süper Lig’in yeni ekibi Yeni Malatyaspor kaleci Farnolle, Ali Dere ve Boutaib’ten sonra Alejandro Faurlin’e de imza attırmaya hazırlanıyor.
PASSOLİG PATLAMASI
Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, "Evkur Yeni Malatyaspor Passolig'de rekora imza attı" dedi. Ramazan ayı nedeniyle Passolig tarafından basın mensuplarına İftar yemeği verildi. İftar yemeği sonrası konuşan Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, "10 bin olan Yeni Malatyaspor, 2016-2017 sezon sonunda ise Passolig kart sayısını 27 bin 500 sayısına yükseldi" dedi.
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:34
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Beşiktaş'a derbinin faturası ağır oldu
Toplam 14
Yorum
göztepeli bn tarafsızım ama unutma kocum fb bu ülkede hakem yetiştiren 1 numaralı takım boş yapmayın
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Manisaspor Mustafa Sevgi'yle anlaştı
Toplam 4
Yorum
SAMSUNSPOR İYİ BİR TOPCU DEĞİL AMA HIRSI,AZMİ OLDUKÇA FAZLA SAMSUNSPOR TARAFTARI OLARAK OLDUKÇA KIZDIK BU ADAMA AMA İŞİNİ LAYIĞIYLA YAPAR MANİSA YA H.O
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Bruma'dan Galatasaray'a veda mesajı
Toplam 15
Yorum
GS78 Aman dönme. Gitmek icin yapmadigin kalmadi. Iyi Futbolcusun ama GS gercekten sevdigine inanmiyorum. Hem 30-32 yasinda gelsen ne olur sanki
Faurlin Malatya’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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