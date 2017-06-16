 Faurlin Malatya’da – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    Faurlin Malatya’da

    Faurlin Malatya’da

    Süper Lig’in yeni ekibi kaleci Farnolle, Ali Dere ve Boutaib’ten sonra ’e de imza attırmaya hazırlanıyor.

    Süper Lig'in yeni takımı Evkur , transferde hız kesmiyor. Ligde kalıcı olmayı hedefleyen sarıkırmızılılar, takımın başına Ertuğrul Sağlam'ı getirirken, tecrübeli isimleri de kadrosuna katıyor. Beninli file bekçisi Fabien Farnolle ile Atiker Konyaspor'dan orta saha Ali Dere ve Faslı golcü Khalid Boutaib'i renklerine bağlayan Doğu ekibi, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, uzun süredir görüşme halinde olduğu Arjantinli ile büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi.

    PASSOLİG PATLAMASI
    Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, "Evkur Yeni Malatyaspor Passolig'de rekora imza attı" dedi. Ramazan ayı nedeniyle Passolig tarafından basın mensuplarına İftar yemeği verildi. İftar yemeği sonrası konuşan Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, "10 bin olan Yeni Malatyaspor, 2016-2017 sezon sonunda ise Passolig kart sayısını 27 bin 500 sayısına yükseldi" dedi.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:34
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