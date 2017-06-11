 Sivas’ta Veli sesleri – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Sivas’ta Veli sesleri

    Sivas’ta Veli sesleri

    TFF 1. Lig’den, Süper Lig’e yükselen kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe’den Volkan Şen’in ardından, Beşiktaşlı ’a kanca attı. Başkan Otyakmaz, “Teklif sunacağız” dedi.

    TFF 1. Lig'den, Süper Lig'e yükselen transferde elini çabuk tutmak istiyor. Yiğido, Beşiktaşlı Veli Kavlak'ın peşine düştü. Süper Lig'in yeni takımı Sivasspor, omzundan yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle Beşiktaş'ta forma giyemeyen Veli Kavlak ile ilgileniyor. Siyah-Beyazlı takımla 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu için Süper Lig'den 3 takımın teklifte bulunduğu ancak bunlardan en ciddisinin Sivasspor olduğu vurgulandı. Öte yandan başkan Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçeli Volkan Şen'den sonra Beşiktaşlı ile de ilgilendiklerini belirterek, "Bu oyuncuların durumlarını kulüpleriyle görüşeceğiz" dedi.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:18
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