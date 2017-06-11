 Castro Göz-Göz’e – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Castro Göz-Göz’e

    Castro Göz-Göz’e

    , Fenerbahçe ve Trabzonspor’un peşinde olduğu ’ya kanca attı. Arjantinli oyuncu ve menajeriyle bir araya gelen İzmir ekibi, ilk görüşmede olumlu sonuç aldı.

    Süper Lig'in yeni takımı , transferde düğmeye bastı. Birçok yıldızı gündemine alan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un peşinde olduğu Andre Castro'ya kanca attı. Kasımpaşa ile sözleşmesi biten 29 yaşındaki orta saha ve menajeriyle bir araya gelen İzmir ekibi, ilk görüşmeden olumlu sonuç aldı. Bu transferde tüm şartları zorladığı öğrenilen Göz-Göz'ün, büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia edildi. İstanbul ekibiyle yolları kesin olarak ayıran Castro'nun, imza aşaması öncesi Göztepe'den süre istediği de belirtildi.

    Portekizli oyuncusunun yanı sıra savunma ve hücuma da takviye yapmayı planyan Göztepe, önemli isimlerle görüşmelere başlayacak. Fenerbahçe'den Fernandao, Çaykur Rizespor'dan Kweuke ve Beşiktaş'tan Mustafa Pektemek'i listesine alan İzmir temsilcisi, bu 3 golcüden birini kadrosuna katmayı planlıyor. Ayrıca Göz-Göz, Başakşehir'den ayrılan tecrübeli stoper Yalçın Ayhan'la da temasa geçti.


    Burak Hakerler
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:09
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