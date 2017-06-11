Castro Göz-Göz’e
Göztepe, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un peşinde olduğu Andre Castro’ya kanca attı. Arjantinli oyuncu ve menajeriyle bir araya gelen İzmir ekibi, ilk görüşmede olumlu sonuç aldı.
Portekizli oyuncusunun yanı sıra savunma ve hücuma da takviye yapmayı planyan Göztepe, önemli isimlerle görüşmelere başlayacak. Fenerbahçe'den Fernandao, Çaykur Rizespor'dan Kweuke ve Beşiktaş'tan Mustafa Pektemek'i listesine alan İzmir temsilcisi, bu 3 golcüden birini kadrosuna katmayı planlıyor. Ayrıca Göz-Göz, Başakşehir'den ayrılan tecrübeli stoper Yalçın Ayhan'la da temasa geçti.
Burak Hakerler
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:09
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
ediz karınca yedıgımız butun gollerde hatası var takımın gızlı kotusuydu akan oyunda sorun yok ama ataga cıkarken kaptırdıgımız toplarda tam bır facia
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
umar Marcelo-Vida ikilisi eminim ki çok sağlam olacak umarım gitmez. Lig içinde rotasyonda kullanılabilecek en sağlam isim Titi oda çok isabetli
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
ALBAYRAK 8 m ne ne oynuyo bu adamlar
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