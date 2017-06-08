 Süper Lig'de flaş transfer – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    Süper Lig'de flaş transfer

    Süper Lig'de flaş transfer

    Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Fransa’nın Strasbourg takımının Faslı golcüsü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüp bir süredir görüşme halinde olduğu Fas Milli Takımı'nda da forma giyen Strasbourg'un 1.90 boyundaki golcüsünü renklerine bağladı.

    30 yaşındaki ile anlaşıldığı kulübün sosyal medya hesabından da duyuruldu.

    Khalid Boutaib'ın resmi sözleşme için önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği belirtildi.

    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:08
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