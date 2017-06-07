Sergen Malatya’da
Yeni Malatyaspor’un Sergen Yalçın’la anlaştığı öğrenildi.
Süper Lig'in yenisi Malatya'da Sergen Yalçın dönemi... Doğu ekibinin İrfan Buz'la yollarını ayırdıktan sonra görüşme halinde olduğu Sergen Yalçın ile her konuda anlaştığı öğrenildi. Ertuğrul Sağlam, Mustafa Reşit Akçay ve Bülent Korkmaz gibi isimleri de bir süre gündeminde tutan sarı-kırmızılılar, son olarak geçen sezon Kayserispor'da görev yapan Sergen Yalçın'da karar kıldığı belirtildi.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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