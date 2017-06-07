 Sergen Malatya’da – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Sergen Malatya’da

    Sergen Malatya’da

    ’un ’la anlaştığı öğrenildi.

    Süper Lig'in yenisi Malatya'da dönemi... Doğu ekibinin İrfan Buz'la yollarını ayırdıktan sonra görüşme halinde olduğu Sergen Yalçın ile her konuda anlaştığı öğrenildi. Ertuğrul Sağlam, Mustafa Reşit Akçay ve Bülent Korkmaz gibi isimleri de bir süre gündeminde tutan sarı-kırmızılılar, son olarak geçen sezon Kayserispor'da görev yapan Sergen Yalçın'da karar kıldığı belirtildi.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:27
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