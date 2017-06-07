İşimiz bitmedi
Süper Lig coşkusunu yaşayan?? Göztepe'de Başkan Sepil iddialı konuştu. “Yıllarca süren özlem bitti ama bizim işimiz daha bitmedi. Süper Lig’e çıkmak Göztepe açısından bir son değil, başlangıç. Daha çok çalışacağız ve el ele kulübümüzü Avrupa arenasına taşıyacağız.”
TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor'u penaltılarla yenerek 14 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Göztepe'de büyük bir coşku yaşanırken, Başkan Mehmet Sepil, yeni sezona dair camiayı heyecanlandıracak açıklamalar yaptı.
Sepil, "Yıllarca süren özlem bitti ama bizim işimiz daha bitmedi. Süper Lig'e çıkmak Göztepe açısından bir son değil, başlangıç. Ara hedefimizi tutturduk. Ana hedef bu ligde kalıcı olmak. Daha çok çalışacağız ve el ele kulübümüzü Avrupa arenasına taşıyacağız. Hayallerimizi tek tek gerçekleştireceğiz" dedi.
İSKELET KADRO KORUNACAK
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil , iskelet kadroyu bozmadan yeni bir yapılanma gerçekleştirmek istediklerini belirtip, "Yeni sezona dair yapacaklarımızı en kısa sürede planlayacağız. Önümüzde 14 Haziran var. Asıl kutlamayı kuruluş yıl dönümümüzde yapacağız. Şimdi play-off şampiyonluğunun tadını çıkaralım" diye konuştu.
'BÖYLESİNİ HİÇ YAŞAMADIM'
Göztepe'yi Süper Lig'e çıkaran, Yılmaz Vural, kutlamalara hayran kaldı. Vural, "32 senelik teknik adamlık kariyerimde ilk kez bu kadar büyük bir coşku yaşıyorum" diye konuştu.
'SENEYE BENİ İZLEYİN'
Göztepe'de 21 golle yıldızlaşan Jahovic, gollerine Süper Lig'de devam edeceğini söyledi. 30 yaşındaki Makedon golcü, "Başka takımlara gideceğimi iddia edenler seneye beni iyi izlesin. Göztepe'de gollerime devam edeceğim" dedi.
TERİM'DEN TEBRİK VE UYARI
Teknik direktörlük kariyerine Göztepe'de başlayan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, ilk kutlayanlardan oldu. Terim, "Şampiyonluğun zafer sarhoşluğu 3 gün sürer. Şimdi doya doya şampiyonluğu yaşa. Ancak 4. gün işin çok zor. Teknik heyet ve kadro yapılanması gibi zorlu işler sizi bekliyor. Aman dikkat" diye de uyardı.
Sepil, "Yıllarca süren özlem bitti ama bizim işimiz daha bitmedi. Süper Lig'e çıkmak Göztepe açısından bir son değil, başlangıç. Ara hedefimizi tutturduk. Ana hedef bu ligde kalıcı olmak. Daha çok çalışacağız ve el ele kulübümüzü Avrupa arenasına taşıyacağız. Hayallerimizi tek tek gerçekleştireceğiz" dedi.
İSKELET KADRO KORUNACAK
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil , iskelet kadroyu bozmadan yeni bir yapılanma gerçekleştirmek istediklerini belirtip, "Yeni sezona dair yapacaklarımızı en kısa sürede planlayacağız. Önümüzde 14 Haziran var. Asıl kutlamayı kuruluş yıl dönümümüzde yapacağız. Şimdi play-off şampiyonluğunun tadını çıkaralım" diye konuştu.
'BÖYLESİNİ HİÇ YAŞAMADIM'
Göztepe'yi Süper Lig'e çıkaran, Yılmaz Vural, kutlamalara hayran kaldı. Vural, "32 senelik teknik adamlık kariyerimde ilk kez bu kadar büyük bir coşku yaşıyorum" diye konuştu.
'SENEYE BENİ İZLEYİN'
Göztepe'de 21 golle yıldızlaşan Jahovic, gollerine Süper Lig'de devam edeceğini söyledi. 30 yaşındaki Makedon golcü, "Başka takımlara gideceğimi iddia edenler seneye beni iyi izlesin. Göztepe'de gollerime devam edeceğim" dedi.
TERİM'DEN TEBRİK VE UYARI
Teknik direktörlük kariyerine Göztepe'de başlayan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, ilk kutlayanlardan oldu. Terim, "Şampiyonluğun zafer sarhoşluğu 3 gün sürer. Şimdi doya doya şampiyonluğu yaşa. Ancak 4. gün işin çok zor. Teknik heyet ve kadro yapılanması gibi zorlu işler sizi bekliyor. Aman dikkat" diye de uyardı.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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